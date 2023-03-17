На «Дудергофских высотах» грачи начали вить гнезда

В Петербург они наведались накануне праздника «Герасима Грачевника».

По словам биолога Павла Глазкова, появление грачей считается одним из первых признаков наступления весны. Об этом известный биолог написал в своём блоге «Каждой твари по паре».

По народному календарю к этому дню грачи обычно возвращаются с зимовки — к местам своего гнездовья. Накануне праздника, как по заказу, грачи прилетели в крупнейший в Петербурге грачевник, который находится на территории памятника природы «Дудергофские высоты». Птицы нашего региона зимуют, как правило, в Западной Европе, хотя часть остаётся у нас на круглогодичное проживание.

Фото: ВКонтакте/ Каждой твари по паре / Павел Глазков

Ранее стало известно, что в Петербурге заметили предвестников весны — грачей.