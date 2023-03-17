В России отменили плановые проверки бизнеса сроком на восемь лет

Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Плановые проверки бизнеса в России в ближайшие восемь лет будут проводиться только на объектах высокого и чрезвычайно высокого риска. Об этом сообщает РИА Новости.

Неплановых проверок бизнеса это не касается. Кроме того, в образовательных учреждениях, входящих в группу риска, в этот же период могут проводиться профилактические визиты вместо плановых проверок.

Ранее стало известно, что в Петербурге пройдет конференция «ШОС как модель нового миропорядка и международного взаимодействия».