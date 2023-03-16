В Петербурге пройдет конференция «ШОС как модель нового миропорядка и международного взаимодействия»

В понедельник, 20 марта, в Петербурге пройдет международная конференция «ШОС как модель нового миропорядка и международного взаимодействия».

В рамках конференции будут представлены доклады ведущих политиков, общественных деятелей, журналистов из стран Африки, Турции, Великобритании и России о развитии такого формата международного взаимодействия как Шанхайская организация сотрудничества: ее месте в мире, преимуществах и будущих перспективах.

Среди участников — индийский аналитик Нираж Шах, бизнесмен и политический обозреватель из Великобритании Алистер Скотт, кандидат в президенты Камеруна Принц Майкл и многие другие.

Главный информационный партнер конференции — федеральный информационный портал «Russia News».