В Петербурге пройдет конференция «ШОС как модель нового миропорядка и международного взаимодействия»

В понедельник, 20 марта, в Петербурге пройдет международная конференция «ШОС как модель нового миропорядка и международного взаимодействия».
В рамках конференции будут представлены доклады ведущих политиков, общественных деятелей, журналистов из стран Африки, Турции, Великобритании и России о развитии такого формата международного взаимодействия как Шанхайская организация сотрудничества: ее месте в мире, преимуществах и будущих перспективах.
Среди участников — индийский аналитик Нираж Шах, бизнесмен и политический обозреватель из Великобритании Алистер Скотт, кандидат в президенты Камеруна Принц Майкл и многие другие.
Главный информационный партнер конференции — федеральный информационный портал «Russia News».
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14.03.2023 136