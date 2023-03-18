Житель поселка Рябово был уличен в сексуальной связи с подростком

Видео интимного характера хранилось на мобильном телефоне школьницы.

На кадры сексуального акта 15-летней девочки и 25-летнего жителя Ленобласти наткнулась директор образовательного учреждения — сообщают Невские Новости.

Сразу же после обнаружения видеозаписи мужчина был задержан возле дома на Дачной улице, 5, в Никольском. Ему вменяется статья 134 УК РФ ч. 1 (Секс с несовершеннолетними).

Фото: Федеральное агентство новостей | Cтепан Яцко

Ранее стало известно, что заместителя директора по воспитательной работе одной из школ Петербурга подозревают в изнасиловании.