Преподаватель заявил, что его оклеветали.

Заместителя директора по учебно-воспитательной работе школы Невского района обвиняют в причастии к изнасилованию пятиклассницы — об этом написал новостной портал 78.ru. Сейчас мужчина едет в Экспофорум.

О подобном происшествии он слышит впервые, ведь отсутствует в школе в связи с возникшими срочными делами. Мужчина заявил, что не работает с пятыми классами и имя якобы изнасилованной девочки слышит впервые.

Его могли просто оклеветать, ведь по словам заместителя, сотрудники правоохранительных органов не предъявляли ему никаких обвинений лично.

Машина с правоохранителями и карета скорой помощи появились около школы в пятницу. Стражи порядка приехали, чтобы выяснить, кто причастен к преступлению.

Фото: lenobl.ru

Ранее стало известно, что в Петербурге женщина выбросила младенца в мусоропровод.