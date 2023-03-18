Из Петербурга в Иран откроют прямые авиарейсы

В настоящее время между Тегераном и Москвой курсируют 11 рейсов.
Иран в ближайшее время планирует открыть прямые авиарейсы в Петербург и Казань. Об этом ТАСС заявил заместитель министра туризма, культурного наследия и ремёсел страны Али Асгар Шалбафиян.
Он также порекомендовал россиянам при возможности посетить все города Ирана, поскольку в каждом из них есть свои интересные места и достопримечательности.
В настоящее время между Тегераном и Москвой курсируют 11 рейсов.
Фото: Stefan Auth/globallookpress.com
Ранее стало известно, что одежда из Ирана появится на российском рынке.