Он забрал у пожилой пенсионерки деньги, прикинувшись ремонтником.

81-летняя женщина, проживающая в доме на улице Костюшко в Северной столице обратилась в полицию с заявлением о хищении денежных средств — сообщают Невские Новости.

По словам пенсионерки, специалист по ремонту стиральных машин взял с нее деньги, прихватил пару запчастей и пропал. Перед своим уходом он обещал вернуться и отремонтировать технику.

Правоохранители побывали в квартире, изъяли отпечатки пальцев и обуви, решается вопрос об уголовном деле. На вид подозреваемому 35-40 лет, ростом 178 см. Кроме того, пенсионерка заметила у него татуировку в виде женщины на левой руке.

Ранее стало известно, что житель поселка Рябово был уличен в сексуальной связи с подростком.