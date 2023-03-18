Петербуржцам объяснили, как распознать злокачественную родинку

Врач-дерматолог назвала пять симптомов появления новообразований.

В медицине существует понятие — «правило гадкого утенка», с помощью которого в домашних условиях важно наблюдать родинки на теле. Дерматовенеролог ФНКЦ ФМБА России Элина Ахматова напомнила в беседе с «Газета.Ru», как распознать среди родинок ту, которая может представлять опасность.

Суть метода проста: необходимо визуально оценивать все имеющиеся родинки и нет ли среди них так называемого гадкого утенка, признаками которого являются:

асимметрия — чаще всего злокачественные образования не симметричны, если провести условную линию через середину образования, не будет зеркального отражения; границы становятся неровными, рваными; цвет при злокачественном процессе приобретает ярко выраженную окраску с оттенками серого, красного, розового, черного, белого, которые неравномерно распределяются по периметру образования; диаметр — стоит бить тревогу, если он более 6 мм, либо стремительно меняется в размере; эволюция образования — изменение размера, цвета, толщины, ощущение зуда, кровоточивость, появление корочки на поверхности.

«Но чаще всего они (симптомы «гадкого утенка». — Прим.ред.) выражены уже в более запущенных случаях, а в молодых меланомах практически незаметны невооруженным глазом или отсутствуют совсем.

Фото: Федеральное агентство новостей

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