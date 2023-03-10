Врачи рассказали, чем опасны для человека лосиные мухи

Скопище куколок паразитов обнаружили на снегу, недалеко от Северной столицы.
Самки лосиных мух отложили куколки на снегу в лесах Петербурга и Ленобласти. Этих паразитов еще называют оленьи кровососки, главная их цель, как ясно из названия, — крупные парнокопытные млекопитающие, но напасть насекомые могут и на человека. Об этом рассказали своим читателям Невские Новости.
Врач-аллерголог Владимир Болибок рассказал, чем опасны кровососущие паразиты для людей. Эксперт пояснил, что они, как и клещи, являются разносчиками инфекций.
«Есть такое антропозоонозное заболевание, которое называется боррелиоз или болезнь Лайма. Болезнь Лайма связывают с укусами клещей, но вот эти лосиные мухи тоже передают инфекции. В основном они кусают животных, но если муха сначала укусит лося, а потом человека, то человек может заразиться боррелиозом», — пояснил медик.
У людей, склонных к аллергическим реакциям, может развиться аллергия на укусы этих насекомых.
При аллергических реакциях возникает серьезный отек. Например, при укусе лосиной мухи в ступню, она может раздуться, а сустав начнет плохо работать.
Фото: vk.com / «Каждой твари по паре / Павел Глазков»
Ранее стало известно, что лосиные мухи активно размножаются в лесах Ленобласти.