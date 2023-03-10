Врачи рассказали, чем опасны для человека лосиные мухи

Скопище куколок паразитов обнаружили на снегу, недалеко от Северной столицы.

Самки лосиных мух отложили куколки на снегу в лесах Петербурга и Ленобласти. Этих паразитов еще называют оленьи кровососки, главная их цель, как ясно из названия, — крупные парнокопытные млекопитающие, но напасть насекомые могут и на человека. Об этом рассказали своим читателям Невские Новости.

Врач-аллерголог Владимир Болибок рассказал, чем опасны кровососущие паразиты для людей. Эксперт пояснил, что они, как и клещи, являются разносчиками инфекций.

«Есть такое антропозоонозное заболевание, которое называется боррелиоз или болезнь Лайма. Болезнь Лайма связывают с укусами клещей, но вот эти лосиные мухи тоже передают инфекции. В основном они кусают животных, но если муха сначала укусит лося, а потом человека, то человек может заразиться боррелиозом», — пояснил медик.

У людей, склонных к аллергическим реакциям, может развиться аллергия на укусы этих насекомых.

При аллергических реакциях возникает серьезный отек. Например, при укусе лосиной мухи в ступню, она может раздуться, а сустав начнет плохо работать.

Фото: vk.com / «Каждой твари по паре / Павел Глазков»

Ранее стало известно, что лосиные мухи активно размножаются в лесах Ленобласти.