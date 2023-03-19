Губернатор Ленобласти ответит на вопросы жителей региона 20 марта

Автор: Сергей Агутин
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Традиционная прямая линия губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко состоится 20 марта.  

Задать интересующие вопросы главе региона можно по телефону 006 (набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области, звонок со стационарного телефона бесплатный) и +7 (81361) 315-01 (стоимость определяется по тарифу, установленному оператором).

Губернатор пообщается с жителями региона с 16:00 до 17:00 часов. На связи также будут главы администраций муниципальных образований региона.

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17.03.2023 114
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