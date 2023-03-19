Губернатор Ленобласти ответит на вопросы жителей региона 20 марта

Традиционная прямая линия губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко состоится 20 марта.
Задать интересующие вопросы главе региона можно по телефону 006 (набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области, звонок со стационарного телефона бесплатный) и +7 (81361) 315-01 (стоимость определяется по тарифу, установленному оператором).
Губернатор пообщается с жителями региона с 16:00 до 17:00 часов. На связи также будут главы администраций муниципальных образований региона.
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