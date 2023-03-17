Сделка по продаже двух фабрик IKEA в Тихвине и Вятке завершится на следующей неделе

Компания «Лузалес» завершит сделку по приобретению двух бывших заводов IKEA на следующей неделе.
Речь идет о фабриках в Тихвине Ленинградской области и в Вятке Кировской области. Сейчас идет оформление документации, сообщили в профсоюзе лесных отраслей.
Отмечается, что благодаря успешным коллективным действиям в декабре 2022 года, работники сохраняют занятость. По данным опроса, более 90% сотрудников бывших заводов IKEA хотят сохранить уровень заработной платы, ДМС, а также социальный пакет в прежнем виде.
Напомним, в феврале правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трех заводов IKEA в России. Вторым покупателем шведского бизнеса стал производитель кухонных столешниц и фасадов Slotex. Компания планируют приобрести «ИКЕА индастри Новгород».