Школьника насмерть придавило мешком с зерном в Волосовском районе

В экстренные службы Волосовского района 18 марта сообщили о тяжело травмированном ребенке в здании зернохранилища в деревне Ущевицы. По предварительным данным, в складской комплекс проникла группа школьников, дети играли.
В процессе одного из них придавило мешком с зерном. На прибывшей в Ушевицы скорой школьника отправили в больницу. Но до медучреждения школьника доставить не удалось, он скончался во время реанимационных действий.
По факту причинения смерти по неосторожности заведено уголовное дело.
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