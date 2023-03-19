Имущества на 4 млн рублей украли из гаража в Ганнибаловке

В полицию Всеволожского района 18 марта обратился 40-летний житель Санкт-Петербурга. На его даче в деревне Ганнибаловка побывали воры.
Злоумышленники смогли отключить сигнализацию и проникнуть в гараж. Их добычей стали снегоход, квадроцикл, гидроцикл, а также два японских лодочных мотора Tohatsu.
Материальный ущерб пострадавшего составил 4 млн рублей. Решается вопрос об уголовном деле.
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17.02.2022 8126