Имущества на 4 млн рублей украли из гаража в Ганнибаловке

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Всеволожского района 18 марта обратился 40-летний житель Санкт-Петербурга. На его даче в деревне Ганнибаловка побывали воры.

Злоумышленники смогли отключить сигнализацию и проникнуть в гараж. Их добычей стали снегоход, квадроцикл, гидроцикл, а также два японских лодочных мотора Tohatsu.

Материальный ущерб пострадавшего составил 4 млн рублей. Решается вопрос об уголовном деле.

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