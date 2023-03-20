Александр Дрозденко поделился весенними снимками Выборга – фото

Автор: Сергей Агутин
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Александр Дрозденко поделился в своем telegram-канале серией фотографий, запечатлевших Выборг весной 2023 года.

Глава региона отметил, что город обладает богатой военной и торговой историей. В ХIX веке Выборг находился в авангарде модернизации, проходившей в Российской империи. В 1860 году началась газификация города. В 1870 году открылось железнодорожное сообщение Выборга и Санкт-Петербурга. В 1882 году в старинном городе появилось электричество и телефон, в 1893 — центральный водопровод.

После Великой Отечественной войны Выборг развивался как индустриальный центр. Сегодня город является точкой притяжения для туристов.

«Каждый год в городе после реставрации открываются памятники архитектуры — от замковых построек до жилых домов в стиле северного модерна. В 2023 году планируется завершить обновление исторической части парка Монрепо», – написал Александр Дрозденко

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Фото: t.me/drozdenko_au_lo

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