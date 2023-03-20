Суд Петербурга приговорил мужчину, который, как считают поклонники, был в отношениях с Ольгой Бузовой

В Петербурге суд признал певца Радия Лебедева, который, как считают поклонники, был в отношениях со звездой шоу-бизнеса Ольгой Бузовой, виновным в мошенничестве. Его приговорили к трем годам условно, отменили меру пресечения в виде подписки о невыезде, но не освободили из-под стражи, поскольку он проходит фигурантом по другому уголовному делу.

Подсудимый признал свою вину и согласился с тем, что совершил преступление, дав по нему явку с повинной. Ущерб потерпевшему полностью возместил.

Следствие установило, что Лебедев выманил у потерпевшего деньги за оказание помощи в приобретении ТС, получив за это 250 тысяч рублей. Ему же он предложил свою помощь в покупке авто Toyota Land Cruiser за 3 млн рублей. Потерпевший передал ему всю сумму, но Лебедев свои обещания так и не выполнил.

После этого он предложил тому же потерпевшему помощь в покупке ноутбука Apple Macbook Pro 16, за что получил 200 тысяч рублей. Ноутбука мужчина не увидел.