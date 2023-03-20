В Невской Дубровке появится музей с более чем 1000 экспонатов

Экспозиция расскажет о событиях 1941-1943 гг. на территории Невского пятачка, о защитниках этих мест

«Это люди разных национальностей, вероисповедания, из разных родов войск, многие из них ― добровольцы. Также запланирован раздел об истории поселения и самого музея, который создавался как народный, ― рассказал зампредседателя правительства Ленобласти Владимир Цой.

Эскизный проект здания уже разработан. Площадь застройки составит 300 кв. м.

После войны на «Невском пятачке» был создан мемориальный комплекс. В 2010 году здесь была открыта Интернациональная аллея Памяти и Славы, где устанавливаются мемориальные памятные плиты от субъектов РФ, бывших республик Советского Союза, представители которых в годы войны защищали Невскую твердыню. Каждый регион России сможет установить здесь памятную плиту с именами погибших советских воинов. Здесь уже увековечена память жителей Кубани, жителей Челябинской области, Костромской области и липецкой земли, якутским героям.