Парад пяти планет можно будет увидеть 28 марта

Жители Санкт-Петербурга насладиться зрелищем не смогут из-за пасмурной погоды.

В конце первого месяца весны земляне смогут наблюдать необычное астрономическое явление. Речь идет о большом планетарном выравнивании. Об этом пишет Neva.Today.

Во вторник, 28 марта, после захода Солнца Юпитер, Меркурий, Уран, Марс и Венера выстроятся в одну линию.

Земляне смогут увидеть вблизи линии горизонта Меркурий и Юпитер. При этом чуть повыше них расположится Венера, а рядом с первой четвертью Луны появится Марс. Для того, чтобы разглядеть Уран, понадобится бинокль или телескоп.

Ранее стало известно, что в небе над Петербургом Венера и Юпитер затеяли танец.