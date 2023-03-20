Специалист рассказал, что в апреле гадюк петербуржцам опасаться не стоит

До середины месяца температурные условия для хладнокровных животных будут слишком малы.

В Петербурге становится теплее, а значит вскоре в социальных сетях могут появиться первые сообщения о встречах горожан с ядовитыми гадюками. В прошлом году петербуржцы встречали этих змей недалеко от лесопарка на Ржевке, в детской песочнице на Тимуровской улице, на окраинах Невского района.

Как разъяснил Neva.Today начальник отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира комитета по природопользованию Николай Ахматович, сейчас беспокоится о возможной встрече со змеями в черте города преждевременно.

«Для этих хладнокровных животных климатическая норма определяется планкой, примерно, плюс 10 градусов тепла, когда прогреваются их зимовальные камеры. В этот период змеи должны показаться на поверхности. Пока таких температур не наблюдалось, соответственно, и сообщений о встрече петербуржцев с гадюками в комитет не поступало», – уточнил специалист.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию

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