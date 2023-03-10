Лосиные мухи активно размножаются в лесах Ленобласти

С середины осени до начала весны идет сезон размножения у лосиных мух. Цель этих насекомых – лоси. На людей они могут нападать по ошибке.

На одном лосе может паразитировать более 1000 мух. За полгода самка выбрасывает до 50 куколок. Зимой их можно обнаружить прямо на снегу. Это черные точки диаметром несколько миллиметров.

Как рассказал биолог и автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков, холода им не страшны.

«Куколки лосиных мух являются лакомством для синиц. Поедая их, синички приносят пользу и лосям, и грибникам. А куколкам суждено пролежать в земле до конца лета, и только в начале осени из них вылупится новое поколение», – отметил Павел Глазков