Объявили точное число выпускников в школах Петербурга в 2023 году

По данным специалистов в городе на Неве заканчивают девятый класс 47,7 тыс. детей, одиннадцатые – 26,2 тыс. человек.

Как сообщили “Невские Новости”, учебный 2023 год станет заключительным для 74 тыс. учеников старших классов.

Именно столько выпускников заканчивают образовательные учреждения в этом году. По данным специалистов в Санкт-Петербурге заканчивают девятый класс 47,7 тыс. детей, одиннадцатые – 26,2 тыс. человек. Из опрошенных девятиклассников лишь часть продолжат обучение в родном заведение, остальные же будут поступать в колледжи и различные академии.

Ранее стало известно, что специалист рассказал, что в апреле гадюк петербуржцам опасаться не стоит.