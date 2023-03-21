Стало известно, что поджигатель шкафа в Горелово задержан

Следствие попросило для него у суда щадящую меру.

Подозреваемого в поджоге металлического ящика на границе Петербурга и Ломоносовского района Ленобласти нашли по уликам — сообщает 47.news.

20 марта суд удовлетворил ходатайство следствия о запрете определенных действий для 18-летнего подозреваемого в покушении на уничтожение имущества путем поджога.

17 марта подозреваемый на 22-м километре перегона Горелово — Красное Село поджег релейный шкаф. Следствие подозревает, что когда металлическую дверь открыть не удалось, ящик облили горючим и подожгли. Ущерб оценен примерно в 5000 рублей.

Фото: www.globallookpress.com

Ранее стало известно, что следственный комитет начал поиски поджигателя шкафа у железнодорожных путей в Горелово.