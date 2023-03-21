Внедорожник за 2,5 миллиона рублей угнали от ЖК в Мурино

В полицию Всеволожского района 20 марта обратился 24-летний инженер IT-компании из Мурино. У него угнали синий внедорожник Hyundai Tucson 2020 года выпуска.
Материальный ущерб пострадавшего составил 2,5 миллиона рублей. Иномарка была припаркована возле дома № 19 на улице Шувалова.
Мужчина сообщил, что автомобиль оставался без присмотра с полуночи до 11 утра. По факту кражи в особо крупном размере заведено уголовное дело.
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