Почти за миллион продали первое посмертное издание стихов Лермонтова

Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома «Литфонд».

Первое посмертное издание с Михаила Лермонтова продали в Петербурге за 850 тысяч рублей. Как сообщил новостной ресурс “Петербургский дневник”.

В лот вошли четыре тома стихотворений, изданные в 1842-1844 годах, сразу после смерти поэта. Также в него входил портрет Лермонтова, выполненный художником Кириллом Горбуновым.

Стоит заметить, что вместе с этим лотом ушло редкое издание и романа Фёдора Достоевского “Бедные люди” за 280 тысяч рублей, издание Даниила Хармса “Игра” за 100 тысяч, а за “Сказки о военной тайне” Аркадия Гайдара отдали 340 тысяч.

Фото: «Литфонд»

Ранее стало известно, что «Литфонд» выставил посмертную маску Николая Гоголя на аукцион.