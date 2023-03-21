Медики Ленобласти познакомились с инструментами бережливого управления

На Фабрике процессов ленинградские медики учились минимизировать потери, организовать рабочие места, правильно определять проблемы

Обучение медиков и сотрудников комитета по здравоохранению Ленобласти прошло в рамках расширения возможности реализации национального проекта «Производительность труда». Обучение было организовано для того, чтобы подготовить медицинские организации Ленобласти к оптимизации процессов, запланированных на их базе на 2023 год:

— запись на прием к врачу ГБУЗ ЛО «Выборгская МБ»;

— записать на прием к врачам-специалистам ГБУЗ ЛОКБ по системе «врач-врач»;

— управление запасами в перинатальном центре.

Напомним, чтобы стать участником нацпроекта «Производительность труда», предприятию нужно работать в приоритетных не сырьевых отраслях — обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля, и иметь выручку не ниже 400 млн рублей в год. Впрочем, если у предприятия есть желание, но оно не подходит под критерии, можно обратиться в Региональный центр компетенций, созданный на базе АНО «Центр развития промышленности Ленинградской области» — здесь помогут найти решение.

Предприятия-участники также могут получить и финансовую поддержку на реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда: до 300 млн рублей на период до 5 лет под 1% годовых.

Цель проекта к 2024 году обеспечить ежегодный пятипроцентный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях Ленобласти. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф.