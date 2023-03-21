Фото: иномарка влетела в деревья в Выборгском районе. Женщина-водитель в больнице

По предварительным данным, 21 марта около 07:00 на 110-м километре дороги «Зеленогорск — Приморск — Выборг» в Выборгском районе автомобиль марки Honda съехал с проезжей части в кювет, столкнувшись с деревом.

Иномарка ехала со стороны поселка Советский в Выборг. Травмы получила 43-летняя женщина-водитель. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

«Девушка начала обгон, не заметив меня. Испугалась, резко вернулась обратно и, зацепив обочину, потеряла управление автомобилем. Результат – на фото. Девушка жива, вроде без переломов. Помогли открыть заклинившую дверь, заглушили автомобиль, успокоили от шока, вызвали скорую медицинскую помощь», – сообщил свидетель аварии

Фото: vk.com/vyborg_interesting