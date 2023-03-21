Участника СВО забили до смерти возле клуба в Гатчине

Мужчина был избит возле клуба на улице Красной в Гатчине 22 февраля. По словам супруги избитого, она шла с мужем и знакомой семейной парой мимо. Мужчина захотел зайти внутрь и выпить, но его не пустили. Произошла ссора, переросшая в избиение.

Нападавших было пятеро, все в одинаковых сине-голубых толстовках. Пострадавший был госпитализирован. Врачи диагностировали множественные переломы, перелом лобной кости и челюсти, контузию, ретроградную амнезию, разрыв пищевода, синяки и ссадины по всему телу.

Дальше произошел инсульт, сепсис, полиорганная недостаточность, отказали почки и селезенка. Последние две недели жизни 41-летний мужчина провел в коме. Он умер 20 марта в госпитале ВМА.

Следственный комитет 21 марта завел уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).