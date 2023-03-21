Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 21 марта

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении активными действиями подразделений, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка Харьковской области, Новосёловское и Стельмаховка Луганской народной республики. Уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) «Центр» поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 95-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили до 160-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-20.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар, Новомихайловка Донецкой народной республики и Преображенка Запорожской области. Потери противника составили более 30-ти украинских военнослужащих, два пикапа, а также гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено свыше 40-ка украинских военнослужащих, три автомобиля, две самоходных гаубицы «Акация», а также артиллерийская система М777 производства США.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 95-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 107-ми районах. Кроме того, уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 в районах населенных пунктов Шандриголово Донецкой народной республики, Орехов Запорожской области и Белозерка Херсонской области.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Никаноровка Донецкой народной республики в воздушном бою сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Токаревка Харьковской области, Краснореченское, Червонопоповка, Нововодяное, Кременная, Площанка, Воеводовка, Рубежное, Бараниковка Луганской народной республики, Зеленый Гай, Урожайное, Благодатное, Владимировка, Евгеновка, Старомлиновка Донецкой народной республики, Ульяновка, Пологи Запорожской области, Новая Збурьевка и Крынки Херсонской области. Кроме того, перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».