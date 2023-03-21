В Плодовом откроется современный спорткомплекс с бассейном – фото

Депутат Госдумы Сергей Яхнюк и руководитель подрядной организации Сергей Кокоулин 21 марта проинспектировали спорткомплекс с бассейном в поселке Плодовое Приозерского района. Объект несколько лет считался проблемным долгостроем.

Сейчас спортивный объект полностью готов, территория благоустроена. В здании разместили три чаши бассейна, раздевалку, спортзал, кабинет для массажа и административные помещения. Организована доступная среда для людей с ограниченными возможностями.

«Это еще один очень достойный комплекс в сельском поселении, что позволит развивать спорт и в Плодовом и в прилегающих сельских населенных пунктах», – рассказал Сергей Яхнюк

Бассейн способен принимать до 65 посетителей за смену. Будут работать разные группы: спортивные, основные общеразвивающие и для малышей. В спортзале есть тренажеры и беговые дорожки, велотренажеры и развивающий спортинвентарь.

Представитель компании, которая достроила объект, отметил большой вклад Сергея Яхнюка. Депутат инициировал строительство спортивного объекта, участвовал на каждом этапе, в том числе, когда зданию грозила полная заморозка.