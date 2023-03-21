Компании из Ленобласти вошли в число лидеров рейтинга нацпроекта «Производительность труда»

ФЦК опубликовал рейтинг компаний нацпроекта, который курирует первый вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов.

Компании оценивались по трем показателям, а лидеры были отобраны по итогам реализации проектов по повышению операционной эффективности в 2022 году на 1097 предприятиях.

Производителю кормов для животных «СИБИЭС Волосово» удалось практически полностью сократить производственные запасы и занять первое место в рейтинге по показателю снижения запасов незавершенного производства. Торговый дом «ВИМОС», специализирующийся на стройматериалах, на 87% сократил время протекания процесса отработки заявки от производства до клиента и попала в пятерку лидеров по времени протекания процесса отработки заявки от производства до клиента.

Ранее мы сообщали, что с начала 2020 года к нацпроекту “Производительность труда и поддержка занятости” уже подключилось множество предприятий из Ленобласти: «Дары природы« (где уже отчитались о проделанной работе), “Респираторный комплекс”, “Приматек”, “Квадро декор”, “Кингисепп-ремстройсервис”, “Орион плюс”, “Выборгский судостроительный завод”, «Роскар«, «Оптен-Кабель«, «Любимый край«, мясоперерабатывающий завод «Русско-Высоцкое», производитель полимерных смол «Аттика», теплицы «Новая Голландия«, тосненская компания «Аттика«, порт Усть-Луга, «Завода дозировочной техники», завод «Аэропаг» из Луги, судостроительный завод из города Никольское, ТД «Вимос», «ФИРО-О» и «НТЛ Упаковка» из Выборгского района, «Полипласт Северо-Запад» из Кингисеппа, «Пластмаркет» из Тосно, компания из Приозерского района, ранее производящая стулья для IKEA, «Эко Ресурс» в Ломоносовском районе и другие.

Предприятия-участники также могут получить и финансовую поддержку на реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда: до 300 млн рублей на период до 5 лет под 1% годовых.

Цель проекта к 2024 году обеспечить ежегодный пятипроцентный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях Ленобласти. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф.