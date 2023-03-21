Ломоносовский район отправил в зону СВО стройматериалы и двухъярусные кровати – фото, видео

Из Ленинградской области 20 марта в зону СВО отправилась очередная партия помощи, в том числе стройматериалы и двухъярусные кровати. Груз собрали неравнодушные жители Ломоносовского района и участники местного отделения «Единой России».

Секретарь местного отделения фракции Виктор Иванов напомнил, что участникам спецоперации важна поддержка из дома.

«Региональное отделение «Единой России» постоянно отправляет гуманитарные конвои с продуктами, теплой одеждой, строительными материалами, бытовой химией, предметами первой необходимости и так далее. Мы не в первый раз вносим свою лепту. Люди-по-прежнему активны, и мы готовы продолжать сбор», – сообщил Виктор Иванов