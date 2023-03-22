Стало известно, что происходило в клубе в Гатчине, где забили участника СВО

Близкие военнослужащего рассказали подробности трагического инцидента.

К вечеру 21 марта стал понятен основной подозреваемый по делу об избиении 41-летнего участника СВО Алексея Лымаря у клуба Стори в Гатчине. Ищут 36-летнего гражданина Белоруссии, подрабатывающего в заведении администратором. По мнению пострадавшего (уже умершего), а сегодня — и по версии следствия, он бил барным стулом.

Как сообщает 47news, в избиении участвовали еще двое. На допросе они сообщили, что лишь наблюдали за случайным конфликтом.

Лымаря избили 22 февраля — получил тяжелые переломы черепа. Две недели был в сознании, еще две в коме. Скончался вечером 20 марта Ночью СК возбудил уголовное дело.

Со слов очевидца — племянницы Алексея, Анастасии, 22 февраля семья отмечала день рождения бабушки. После праздника выпивший ветеран решил зайти в бар, но его не пустили. Началась перепалка. Девушка бросилась на помощь дяде, но получила удар по голове и потеряла сознание.

Когда она очнулась нападавших уже не было.

СК сообщил, что между охранниками клуба и потерпевшим возник конфликт, в ходе которого последнему были причинены телесные повреждения. Уголовное дело передано в отдел по расследованию особо важных дел, находится на контроле руководителя следственного управления.

Фото: 47.news

Ранее стало известно, что участника СВО забили до смерти возле клуба в Гатчине