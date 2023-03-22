Жительница Киришей обвинила сожителя в изнасиловании ее дочери

В полицию 20 марта обратилась жительница Киришей. Женщина рассказала, что с декабря 2022 года по март 2023 года 32-летний сожитель насиловал ее 11-летнюю дочь.

Преступления совершались в квартире по улице Делигатская, где пара проживала вместе. По словам женщины, мужчина совершал в отношении девочки насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемого задержали в тот же день, опросили и отпустили. Известно, что предполагаемый преступник дважды судим за управление автомобилем в нетрезвом виде.