В Гатчине собираются установить памятник Константину Ушинскому

Его изваяние украсит бульвар Науки.

В столице Ленинградской области откроют памятник основоположнику научной педагогики Константину Ушинскому — пишет 47news.

Как сообщили в правительстве Ленинградской области 22 марта, памятник легендарному педагогу, который несколько лет жизни посвятил просвещению учеников Гатчинского сиротского института, откроют 5 октября. Открытие решили приурочить ко Дню учителя.

Памятник расположится в центральной части бульвара Науки.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Ранее стало известно, что снегоуборочная машина вместе со снегом убрала в Петергофе памятник.