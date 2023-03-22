В Гатчине собираются установить памятник Константину Ушинскому

Его изваяние украсит бульвар Науки.
В столице Ленинградской области откроют памятник основоположнику научной педагогики Константину Ушинскому — пишет 47news.
Как сообщили в правительстве Ленинградской области 22 марта, памятник легендарному педагогу, который несколько лет жизни посвятил просвещению учеников Гатчинского сиротского института, откроют 5 октября. Открытие решили приурочить ко Дню учителя.
Памятник расположится в центральной части бульвара Науки.
Фото: пресс-служба правительства Ленобласти
Ранее стало известно, что снегоуборочная машина вместе со снегом убрала в Петергофе памятник.