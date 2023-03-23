Во Всеволожске умер подросток. Рядом лежали странная бутылка, пакеты и электронные сигареты

Труп 17-летнего подростка нашел его отец в частном доме на проспекте Толстого во Всеволожске. Прибывшие на место криминалисты не обнаружили внешних признаков насильственной смерти.

Эксперты предположили, что смерть подростка наступила в результате употребления неустановленного вещества. Тело направлено в морг для выявления точных причин смерти.

Из комнаты молодого человека изъяли компьютер, мобильный телефон и пластиковую бутылку емкостью 0,5 литра с проделанными дырками. Рядом с трупом нашли два вейпа и два полиэтиленовых пакетика с комплиментарной застежкой.

Семья ребенка полная, благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала.