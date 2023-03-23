На пожаре в Тосненском районе один человек погиб, мужчина с переломами госпитализирован

В экстренные службы 23 марта около 03:10 сообщили о пожаре в поселке Радофинниково Тосненского района. Огонь охватил 240 квадратных метров жилого дома. На место происшествия выехала дежурная смена 86-й пожарной части: восемь человек и две спецмашины.

Горел одноэтажный дом на четыре квартиры на улице Железнодорожной. Возгорание ликвидировано к 04:47. В одной из квартир найдено сильно обгоревшее тело. Личность погибшего устанавливается.

С места пожара эвакуирован мужчина. Врачи диагностировали у него перелом лодыжки. Пострадавший госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются.