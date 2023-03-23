В Волосово задержали четыре самосвала, незаконно перемещавших отходы

Сотрудники Комитета государственного экологического надзора и экологической милиции провели операцию «Мусоровоз» в Волосово. Специалисты выявляли нелегальных перевозчиков. Задержаны четыре самосвала.

Фото: Комитет государственного экологического надзора

В кузове машин нашли отходы грунта и строительного мусора, которые перемещались незаконно. Водители не смогли предоставить документы на перевозку и рассказать о маршруте следования.

Нарушителей оштрафовали. В Госэконадзоре напомнили, что за незаконную перевозку мусора без разрешающего QR-кода штраф для физлиц составляет до 5000 рублей. Для компаний-перевозчиков – до миллиона рублей.