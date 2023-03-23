ФосАгро: мы поможем Фёдору Конюхову установить мировые рекорды

Компания стала генеральным партнёром трансконтинентального перелёта с северо-запада на восток России на воздушном шаре. Пилот-путешественник-рекордсмен Фёдор Конюхов в паре с президентом Федерации воздухоплавательного спорта России Иваном Меняйло намерены побить сразу два мировых рекорда. Причем один из них – собственный действующий рекорд Федора Конюхова и Ивана Меняйло по продолжительности полета – 55 часов. Второй – действующий рекорд по максимальной дальности полета в 2 360 км, установленный японским пилотом Мичио Канда в 1997 году в Австралии.

Перелёт стартует в ближайшие дни в Кировске (Мурманская обл.), где расположен горно-обогатительный комплекс компании «ФосАгро».

Фёдор Конюхов: «Когда мы прилетели сюда год назад и выбрали площадку в Мурманской области, то встретились как раз с руководством Апатитов, Кировска, и сказали, что хотим стартовать отсюда. И нас поддержали. Сказали, что это очень интересно, необычно, очень патриотично. Кировск – очень красивый город, красиво расположен. Я еще в 80-х годах приезжал сюда тренироваться на лыжах. Помню была полярная ночь. А сейчас увидел, какой красивый город. Главное, что здесь люди красивые. И все нас поддерживают. Мы великая страна – и великий народ. Почему рекорды не должны быть за нами? У нас все есть для этого!»

Фёдор и Иван планируют продержаться в воздухе без посадки на протяжении более 60 часов, преодолев расстояние до 3 000 км. Полёт запланирован на высоте до 5 км со средней скоростью 40-50 км/ч. Специально для этой экспедиции в России был изготовлен тепловой воздушный шар с объемом оболочки 12 тысяч кубометров – самый большой, созданный в нашей стране за всю историю отечественного воздухоплавания. Высота конструкции вместе с корзиной – 36 метров, вес на старте — 5 тонн.

Иван Меняйло: «На самом деле подготовка к такой экспедиции – это сложный технологический этапный процесс, начиная от осознания идеи, определения партнеров, поставщиков оборудования, материальной части, шара, подготовки команды. Очень хорошо, что со всех сторон у нас партнеры. Колоссальную работу здесь, на месте, проделала компания ФосАгро».

В ходе всего полёта фиксировать его траекторию и следить за соблюдением требований к претендентам на мировой рекорд будет комиссар Международной федерации авиационного спорта Наири Барсегян. Он же зафиксирует и посадку аэростата, а также возможные мировые рекорды.

Важно отметить, что свой трансконтинентальный перелет Фёдор Филиппович посвятил 20-летию социального проекта ФосАгро «Детям России – образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД). «Мы посвящаем этот перелет детям — ДРОЗДу! 20-летию этой организации», — прокомментировал путешественник.

ФосАгро гордится многолетним сотрудничеством с Фёдором Конюховым. Как подчеркнул генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников, компании близка его философия постоянного движения вперёд, стремления к новым высотам и победам, в том числе улучшение собственных достижений и рекордов.

«Своим полётом мы хотим вдохновить молодое поколение, призвать их стремиться к новым достижениям, продвигать вперед предел человеческих возможностей, ставить большие цели», — рассказал Фёдор Филиппович.

Напомним, проект ДРОЗД реализуется компанией «ФосАгро» с 2003 года во всех регионах присутствия. В рамках ДРОЗДа действуют 77 секций по 20 видам спорта, открыты творческие студии и классы дополнительного образования. В них на постоянной основе бесплатно занимаются свыше 7 200 детей. Ещё около 50 000 юных спортсменов принимают участие в регулярных спортивных мероприятиях и фестивалях. ДРОЗД нацелен на гармоничное сочетание спортивных и оздоровительных программ и традиционного курса школьного обучения, развитие дополнительного образования и творчества, популяризацию здорового образа жизни, нравственное и патриотическое воспитание и интеллектуальное развитие детей.

Место рождения «ДРОЗДа» — Кировск, Мурманской области, тот самый город, откуда экипаж Конюхова-Меняйло пойдет на штурм мировых рекордов. Основателем проекта, нацеленного поддержку спорта и образования, на воспитание интеллектуально, духовно и физически развитого молодого поколения стал Андрей Григорьевич Гурьев, мастер спорта международного класса по дзюдо, заслуженный тренер России, вице-президент Российского Союза химиков.

В Ленинградской области проект реализуется в Волхове, в городе, где работает предприятие Группы «ФосАгро». «ДРОЗД-Волхов» открылся в 2015 году по семи спортивным направлениям: мини-футбол, баскетбол, рукопашный бой, волейбол, гандбол, плавание и шахматы. «Дроздята», а это более 700 юных волховчан, успешно выступают на соревнованиях международного, федерального и регионального уровней. По итогам 2022 года работа АНО «ДРОЗД-Волхов» отмечена спортивной премией Правительства Ленобласти в номинации «Социальный вклад в спорт».