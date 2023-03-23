В Петербурге мужчину арестовали по обвинению в спонсировании террористов

Задержанный является радикальным исламистом и понимал, кому переводит деньги.

По информации Фонтанки, 23 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила о случае перевода денежных средств террористам.

УФСБ по СПб и ЛО полагает, что арестованный, будучи радикальным исламистом, поддерживая деятельность международной террористической организации, перевел неустановленным террористам деньги.

Фигурант, по мнению силовиков, прекрасно понимал, что сумма будет использована для пропаганды запрещенных движений и для развития их медиа-деятельности на территории Сирии.

В материалах следствия фигурирует сумма в 6310 рублей. Преступнику грозит до 15ти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что полиция ищет поджигателя сломанной иномарки в Ивангороде.