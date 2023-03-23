Благотворительный матч «Зенита» и «Фенербахче» закончился ничьей

Вырученные с продажи билетов средства пойдут на помощь пострадавшим от разрушительных землетрясений в Турции.

Подошел к концу благотворительный товарищеский матч между петербургским «Зенитом» и турецким «Фенербахче». Встреча состоялась на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Об этом сообщило издание ТАСС.

Первый гол на 7 минуте произвел Мерт Яндаш. На 21 минуте счет удалось сравнять благодаря нападающему Малкому, который провел 11-метровый удар. На 42 минуте Клаудиньо вывел «Зенит» вперед, а на 69-й минуте игрок «Фенербахче» Бора Айдынлык вновь сравнял счет. В оставшееся время обошлось без голов, в результате матч закончился ничьей — 2:2.

Ранее стало известно, что «Зенит» проиграл ЦСКА, потерпев первое поражение в этом году.