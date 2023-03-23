Сегодня на улице Некрасова прошло официальное открытие нового культурного пространства.
Пространство представляет собой пример популяризации сюжетов русских народных сказок, былин и мифов в современном мире. Об этом пишут НЕВСКИЕ НОВОСТИ.
«Особняк – Небылица» такое название носит новый петербургский музей. Он находится в историческом здании — особняке Целибеевой — на улице Некрасова, 14Ж.
В основу концепции музея сказок легли мотивы петербургских легенд, связанные с историей города, его известными личностями, а также героями произведений знаменитых авторов.
Фото: Анастасия Шиляева / Невские Новости
Ранее стало известно, что в Невской Дубровке появится музей с более чем 1000 экспонатов.