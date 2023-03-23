Сегодня на улице Некрасова прошло официальное открытие нового культурного пространства.

Пространство представляет собой пример популяризации сюжетов русских народных сказок, былин и мифов в современном мире. Об этом пишут НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

«Особняк – Небылица» такое название носит новый петербургский музей. Он находится в историческом здании — особняке Целибеевой — на улице Некрасова, 14Ж.

В основу концепции музея сказок легли мотивы петербургских легенд, связанные с историей города, его известными личностями, а также героями произведений знаменитых авторов.

Фото: Анастасия Шиляева / Невские Новости

Ранее стало известно, что в Невской Дубровке появится музей с более чем 1000 экспонатов.