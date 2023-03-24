Сельское хозяйство стало драйвером экономики Ленинградской области

Об итогах работы предприятий АПК 47 региона в 2022 году и задачах на 2023 год рассказал зампредседателя правительства Ленобласти – председатель комитета по АПК Олег Малащенко.

«Назову только две цифры: по итогам года объём производства сельхозпродукции вырос на 44,3 млрд рублей, а заработная плата — на 14%. По сравнению с другими регионами России, мы ― в лидерах по уровню зарплаты на селе. Наши задача на 2023 год — сохранение темпов роста производства, выпуск новых видов продукции и повышение эффективности реализации программы комплексного развития сельских территорий», — подчеркнул губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

По итогам 2022 года объем производства продукции АПК в хозяйствах всех категорий составил 369,6 млрд руб.(+ 44,3 млрд руб., 113,6% к 2021 году). Общее финансирование сельскохозяйственного производства ― 5,3 млрд рублей. По итогам года АПК обеспечил поступление 16,8 млрд рублей (106,3%) налогов и сборов в бюджеты всех уровней.

АПК 47 региона занимает среди регионов России: 1 место ― по надоям на 1 фуражную корову, производству яиц, салата и зелени; 2 место ― по поголовью птицы; 3 место ― по производству семенного картофеля, выращиванию форели и цветов; 5 место ― по урожайности рапса, производству мяса птицы и грибов; 9 место ― по производству молока в сельхозорганизациях.

Также по итогам 2022 года растениеводы Ленобласти произвели рекордный за всю свою историю урожай зерна ― 171 тысячу тонн, вдвое увеличили производство рапса, на 15% ― производство картофеля и овощей. Молока произведено на 3,4% больше, чем а 2021 году — 680,4 тыс. тонн, мяса — на 2,4% больше (372,7 тыс. тонн), яиц — на 1,7% больше (3,5 млрд штук). Производство зерновых культур увеличилось на 15,5%, картофеля — 14,1%, овощей — 7,2%.