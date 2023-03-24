Двое выбили деньги из охранника в Гатчинском районе. Один из налетчиков может быть женщиной

В полицию Гатчинского района 23 марта около 16:00 обратился 44-летний охранник из деревни Малое Верево.
Он рассказал, что минувшей ночью двое избили его в квартире дома на улице Кириллова и заставили перевести на указанный счет больше 4000 рублей.
По данным полиции, одним из участников налета могла быть 33-летняя женщина. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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23.06.2022 2441