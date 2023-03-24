Двое выбили деньги из охранника в Гатчинском районе. Один из налетчиков может быть женщиной

В полицию Гатчинского района 23 марта около 16:00 обратился 44-летний охранник из деревни Малое Верево.

Он рассказал, что минувшей ночью двое избили его в квартире дома на улице Кириллова и заставили перевести на указанный счет больше 4000 рублей.

По данным полиции, одним из участников налета могла быть 33-летняя женщина. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.