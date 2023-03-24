Юные футболисты из Толмачево и Выборга представят область на Всероссийском турнире

Воспитанники ресурсных центров стали участниками окружного этапа Всероссийского турнира «Будущее зависит от тебя».

Второй этап всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов 14-15 лет и 12-13 лет «Будущее зависит от тебя» с участием юных футболистов СЗФО проходит сегодня, 24 марта, в спортивном комплексе «Фабрика футбола» в Петербурге.

Всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» — масштабная программа для детей-сирот, направленная на их физическое развитие и социализацию в обществе. Чемпионат «Будущее зависит от тебя» запущен в 2005 году в Санкт-Петербурге. Первые соревнования собрали 39 команд из 23 детских домов. В 2009 году Чемпионат впервые вышел на федеральный уровень.