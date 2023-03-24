Каждый десятый петербуржец перестал покупать кофе из-за роста цен

Средний чек при покупке кофе в феврале составил 442 рубля. При этом увеличились цены в Санкт-Петербурге и на чай, рост составил 14 %, а продажи упали. Об изменении стоимости продуктов «Невским Новостям» рассказали аналитики сервиса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Продажи кофе в магазинах за год упали на 10 %. Таким образом, от покупок офлайн отказался практически каждый десятый горожанин. В то же время число заказов кофейного порошка через интернет увеличилось на 26 %.

Самым популярным у покупателей в Санкт-Петербурге стал растворимый и молотый кофе. Первый чаще берут в банках до 200 граммов, второй – в упаковках до 300 граммов. При выборе зернового кофе петербуржцы предпочитают пакеты по одному килограмму, а капсульного – комплекты по десять единиц.

Падение продаж зимой аналитики также связывают с покупательским ажиотажем, который поднял планку статистики год назад. Кроме того, многие отказались от бодрящего напитка в пользу чая.

Тем временем средний чек на чай в магазинах Санкт-Петербурга в феврале также увеличился до 219 рублей, рост составил 14 % по сравнению с 2022 годом. В онлайн-приложениях он вырос почти на четверть – до 378 рублей. Однако в магазинах чай стали приобретать на 5 % реже, через интернет – почти на 30 % чаще.