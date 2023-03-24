В Ленобласти 25 марта ожидается мокрый снег с дождем и до +9 °C

На территории Ленинградской области 25 марта ожидаются дожди и мокрый снег. Ветер до 13 м\с, местами порывы могут достигать 15-18 м\с.

Столбик термометра в темное время суток покажет 0… +5 °C. Днем +4… +9 °C. Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, а днем повышаться.

Теплая погода с дождем будет способствовать таянию льда на реках Луга и Нарва. Также ожидается вскрытие реки Тихвинки.