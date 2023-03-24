Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 24 марта

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Кисловка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики.

Уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также две самоходных артиллерийских установки «Krab» польского производства.

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) «Центр» поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики.

За сутки на данном направлении уничтожено до 125-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также одна боевая машина РСЗО «Град».

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 380-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, десять автомобилей, пикап, а также две самоходные гаубицы «Гвоздика».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Новомихайловка Донецкой народной республики, Луговское и Щербаки Запорожской области.

Потери противника на данных направлениях за сутки составили более 40 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30, а также одна самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», а также одна артиллерийская система М777 производства США.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 87-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 109-ти районах.

В районе населенного пункта Сухой Лиман Одесской области уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами ВСУ. В районе населенного пункта Константиновка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов подразделений наёмников «Иностранный легион».

Также, в районе населенного пункта Степное Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».

Кроме того, сбиты 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Двуречное Харьковской области, Голиково, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Славное, Новоандреевка, Волноваха, Никольское и Александровка Донецкой Народной Республики.