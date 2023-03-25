Сотрудник таможенного поста в аэропорту Пулково стал жертвой нападения. Мужчина, прилетевший в Россию рейсом из Дубая, напал на сотрудника после просьбы проверить его багаж. В его сумке обнаружили незадекларированную иностранную валюту.

В багаже мужчина пытался провезти сумму, превышающую разрешенную законом на $5087. В ходе составления документов об административном правонарушении мужчина оскорблял сотрудников таможни, а также угрожал их жизни и здоровью.

После нарушитель перешел от слов к делу. В результате проявленной к должностному лицу агрессии против мужчины завели уголовное дело. Злоумышленника задержали.