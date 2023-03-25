Правила футбола изменят в новом сезоне

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) опубликовал список изменений, которые будут внесены в правила в сезоне-2022/2023. Поправки вступят в силу с 1 июля 2023 года.

В частности, судьи будут отдельно учитывать празднования голов при расчете добавленного к таймам времени. Голутбкиперам запретят «демонстрировать неуважение к игре и сопернику, то есть отвлекать бьющего игрока нечестным путем».

Кроме того, арбитры больше не будут обязаны отменять гол, если в момент взятия ворот на поле появились лишние игроки, не повлиявшие на ход матча. Подобная ситуация произошла в финале чемпионата мира 2022 года, где встретились сборные Аргентины и Франции.

На 108-й минуте противостояния аргентинский нападающий Лионель Месси сравнял счет (3:3), однако в этот момент из технической зоны на поле выбежали еще два игрока команды. В соответствии с действующими правилами Международной федерации футбола, судья мог не засчитать этот гол.