Александр Дрозденко поздравил работников культуры с профессиональным праздником

В России 25 марта отмечается День работника культуры. С профессиональным праздником сотрудников поздравил губернатор Ленинградской области.

Глава региона выразил благодарность всем сотрудникам учреждений культуры за труд и преданное служение своему делу.

«Талантливые, яркие, неравнодушные люди, вы не только трепетно храните и обогащаете культурное наследие нашей Родины, но и помогаете каждому из нас ощутить удивительную красоту окружающей жизни, делаете ее интереснее, красочнее, духовно богаче», – сказал Александр Дрозденко

Губернатор пожелал работникам культуры творческого энтузиазма.