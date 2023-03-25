Полиция установила причастность петербуржца к растлению ребенка в Парголово

Автор: Сергей Агутин
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Полиция установила причастного к растлению 10-летнего ребенка на Михаила Дудина в Парголово в апреле 2022 года. Им оказался ранее судимый 39-летний житель Санкт-Петербурга, задержанный в мае 2022 года.  

Мужчина уже был судим семь раз: за кражи, грабежи, сбыт наркотиков, угрозу убийством или тяжким причинением вреда здоровью, оскорбление представителей власти. Обвиняемый находится под стражей.

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16.12.2020 34628
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